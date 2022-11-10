Госдума приняла закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований

Проект закона устанавливает для добровольцев, получивших ранения, статус инвалида боевых действий.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идёт об отрядах, созданных по решению госорганов, содействующих «выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции», указано в пояснительной записке.

Проект закона устанавливает для добровольцев, получивших ранения, статус инвалида боевых действий.

Авторами законопроекта стали депутаты от всех фракций, группа сенаторов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также в России с начала ноября действует закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. На них и членов их семей распространяются соответствующие социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие не должно быть ниже, чем у контрактников на аналогичных должностях.