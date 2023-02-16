Госдума приняла закон о контроле за соблюдением норм русского литературного языка

Согласно документу, соблюдение норм обязательно во взаимоотношениях органов власти, а также в официальной переписке организаций с гражданами России и иностранцами.

Теперь при использовании русского языка как государственного «не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка». Законопроектом также предполагается при использовании русского языка в качестве государственного запретить использование иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов и перечень которых содержится в нормативных словарях.

Отмечается, что «порядок формирования и утверждения списка таких словарей, справочников и грамматик» утверждаются правительством.

Согласно инициативе, соблюдение норм обязательно во взаимоотношениях органов власти всех уровней, а также в официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами и иностранцами.

Кроме того, во втором чтении был определён перечень сфер, где необходимо строго соблюдать нормы современного русского литературного языка, и «перечень сфер, имеющих особенности осуществления деятельности». Ко вторым предлагается отнести случаи использования русского языка в образовании, СМИ, при показах фильмов в кинозалах и публичном исполнении произведений, в государственных и муниципальных системах, в предназначенной для потребителей информации и в рекламе.