Госдума приняла закон, обязывающий зарубежные компании рассчитываться в рублях по СПГ-проектам в Арктике

Отмечается, что цены смогут устанавливаться в иностранной валюте, однако расчёты будут производиться только в нашей валюте.

Государственная Дума России приняла закон, устанавливающий в морских портах расчёты в рублях для иностранных компаний за услуги по погрузке, выгрузке и хранению на перегрузочных комплексах сжиженного природного газа, произведенного в Арктической зоне.

Такая мера необходима для снижения рисков при реализации СПГ-проектов, связанных с изменчивостью на валютных рынках.