Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов

Теперь проходить технический осмотр автомобиля необходимо только при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Для грузового и общественного транспорта, а также личного транспорта, который используется в качестве такси, техосмотр сохраняется.