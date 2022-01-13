Госдума, вероятнее всего, не успеет до 1 февраля принять законопроект о сертификатах с QR-кодами для посещения общественных мест

Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в парламенте. Это связано с отсутствием проектов подзаконных актов, необходимых для его реализации.

«Скорее всего, в повестке Госдумы не будет этого законопроекта до 1 февраля», - сказал собеседник ТАСС».

Напомним, 16 декабря Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении QR-кодов о вакцинации, наличии антител или медотводе для посещения общественных мест. Ожидалось, что действовать новые нормы будут с 1 февраля 2022 года до 1 июня 2022 года, при этом носить они будут рамочный характер.

Вводить ограничения или нет, решат региональные власти. Первоначально вместе с законопроектом о QR-кодах для посещения общественных мест Госдума должна была рассмотреть вопрос введения сертификатов на транспорте. Однако этот законопроект был отложен на неопределенный срок.