Госдума ввела тюремные сроки за пропаганду наркотиков во Всемирной паутине

Законопроект о лишении свободы за склонение в интернете к употреблению наркотиков парламентарии приняли в третьем чтении. Об этом сообщается на сайте федерального заксобрания.

За совершение такого преступления будет грозить срок от 5 до 10 лет. Если деяние повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц, срок составит от 12 до 15 лет.