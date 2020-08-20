Госдума замахнулась на транспортный налог

В нижнюю палату парламента внесён законопроект об отмене транспортного налога. Автор инициативы - член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев.

Он обратил внимание, что ранее Президент России Владимир Путин и представители общественности неоднократно поддерживали отказ от транспортного налога, поддерживая при этом возмещение выпадающих доходов за счёт акцизов на топливо.

По мнению Барышева, полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива позволит более справедливо распределить бремя покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в России.

Если предложения примут, то они должны вступить в силу с 1 января 2021 года, пишет РИА «Новости».