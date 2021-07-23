Госкорпорация «Росатом» проводит «День Арктики» в Санкт-Петербурге

На борту теплохода «Кронштадт» в Санкт-Петербурге «Росатом» провёл «День Арктики». Эксперты и представители власти смогли обсудить актуальные вопросы развития Северного морского пути и инвестиции в Арктическую зону.

Теплоход «Кронштадт» стал тем местом, где губернаторы и эксперты смогли обсудить вопросы развития Арктики. Прежде всего, речь шла о Северном морском пути и круглогодичной навигации, а также об обеспечении безопасности судоходства в высоких широтах. Открыл конференцию Алексей Лихачев, глава госкорпорации «Росатом». Он озвучил приветствие от президента Владимира Путина.

Алексей Лихачев, глава госкорпорации «Росатом»: «В нашей стране проблематика развития северных широт традиционно уделяется большое внимание. Россия укрепляет взаимодействие по региону в формате арктического совета, мы нацелены на эффективное взаимодействие».

С особым интересом встретили участники конференции доклад губернатора Андрея Чибиса. Глава региона отметил, что не случайно Мурманская область официально объявлена территорией опережающего развития - «Столицей Арктики».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вся наша область - это полностью арктическая территория. Ведь 39 процентов всех инвестиций в Арктическую зону приходятся именно на Мурманскую область».

С особым вниманием отнеслись участники конференции к разработке социальных вопросов. Глава региона подчеркнул, что Мурманск никогда не станет городом для вахтовиков, делается всё для того, чтобы жизнь в Заполярье была комфортной.