Госпитализированных в Туапсинскую больницу детей из Мурманской области выписали

Как и планировалось до отравления, ребята отправились отдыха в детский лагерь «Юбилейный».

После отравления в поезде Мурманск-Адлер под наблюдением врачей в больнице находились 44 ребёнка из Мурманской области. В медицинское учреждение они попали 7 августа. Причиной недомогания юных пассажиров стала желудочно-кишечная инфекция.

Ситуация находится под личным контролем руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Напомним после инцидента следователи задержали директора, повара и официанта вагона-ресторана поезда. По данным следствия, работники знали о наличии у них норовирусной инфекции, но не сообщили об этом руководству. Директор вагона, в свою очередь, не обеспечила соблюдение на предприятии санитарных норм и не организовала медицинское обследование персонала.