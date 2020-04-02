Господь, дай нам сил, дай разума, чтобы пережить эту ситуацию

В интернете появилось обращение Владыки Тарасия, епископа Североморского и Умбского, к жителям региона с призывом относиться с пониманием и уважением к действиям властей и соблюдать режим самоизоляции.

Ограничения – это вынужденная мера, это проявление беспокойства о людях, считает владыка Тарасий, отметив, что в настоящее время на посту служения Богу остаётся духовенство и лично Святейший Патриарх Московский и всея Руси, они молятся о том, чтобы распространение инфекции прекратилось.

Владыка Тарасий, епископ Североморский и Умбский: «Прислушаемся к голосу нашего предстоятеля, который молится за каждого из нас. И вместе в домашних условиях помолимся 3 апреля в 16 часов Божьей Матери. Дай, Господь, нам сил, дай разума, чтобы пережить эту ситуацию».