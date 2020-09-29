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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.09.20 19:30

Господи, благослови собрать картошку - первую в истории монастыря

Первый урожай монастырского картофеля выкопали на огороде Свято-Троицкого Феодоритов Кольского мужского монастыря в Мурманске. Корреспондент редакции «Арктик-ТВ» Эллина Ким  приняла участие в  необычных для севера сельскохозяйственных работах.

Игумен Трифон (Михайловский), наместник Свято-Троицкого Феодоритов Кольского мужского монастыря, не привык сидеть сложа руки. Помимо духовных вопросов его заботит и жизнь мирская: продолжается ремонт крыши трапезной, к установке готовится новая звонница, пришла пора выкапывать картошку - семь грядок которой высажены рядом с подворьем. Но делать это можно только после благословления: «Господи, благослови собрать картошку - первую в истории монастыря».

Картошку для посадки монастырю пожертвовали прихожане, у которых есть земельные участки. По словам Игумена, особого ухода грядки не требуют.

Когда при монастыре начали высаживать картошку, опасались, что она не вырастет. Но клубни оказались большие, урожай второго хлеба пойдёт на жаркое, пюре или драники.

Всего через несколько минут после начала уборочных работ на простыне, заранее подготовленной для урожая, образовалась внушительная горка белого и розового картофеля. В том, что клубни не только красивые, но ещё и вкусные, сомнений у божьих людей нет.

Игумен Трифон (Михайловский), наместник Свято-Троицкого Феодоритов Кольского монастыря: «Был праздник Федорита Кольского в августе, у нас  были два архиерея. Мы двум священникам её приготовили и все оценили вкус северной монастырской картошки».

На этом сельскохозяйственные работы при обители точно не закончатся. Игумен Трифон Михайловский с гордостью показывает новый участок с плодородной землей - в следующем огородном сезоне здесь будут расти лук, ароматный чеснок и даже клубника.

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