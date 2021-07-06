Аномальная мурманская жара уже не в первый раз застаёт северян врасплох. Многие наслаждаются тёплой летней погодой и с удовольствием прогуливаются по городу, в то время как другие страдают от высокой температуры и ждут долгожданного похолодания.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать мнение мурманчан о погоде, расспросив их на центральной площади областного центра Пять Углов. Срез оценок получился ожидаемым:

- Сейчас шла по проспекту и женщина мне на встречу идёт и говорит «Господи, пошли мне снега».

- Мне очень нравится такая погода в Мурманске, для меня нет проблем в жару. Наоборот, в обеденный перерыв вышла погулять

- Я очень удивлен и рад.

- Для северного человека очень хорошо погреться на солнышке, отдохнуть, погулять, сирень понюхать.

- Я не очень люблю жару. В Мурманске тяжело её переносить, поскольку большая влажность, но для нас, как мне кажется, это счастье, потому что очень редко бывает хорошая погода.

- Любой человек жару очень тяжело переносит, а так хорошо.

- Обалденно! Только сегодня приехал из Санкт-Петербурга, нырнул туда же, в такое же тепло, так и у нас в Питере.