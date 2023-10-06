«Госстарт» заинтересовал студентов МАУ

Работа на госслужбе – это престижно, доходно и полезно для общества. Но как понять, какое направление выбрать и как правильно двигаться для желаемого результата? Для молодых и активных мурманчан проводят специальные встречи в рамках проекта от Росмолодёжи «Госстарт».

Пообщаться с действующими представителями органов власти, узнать их путь и секрет успеха – об этом мечтают все молодые люди, которые планируют связать свою жизнь с госслужбой. Например, Михаил Шевчук сейчас учится на инженера, но задумывается о том, чтобы в будущем тоже работать на благо общества. Для этого он пришёл на встречу в формате диалога.

Михаил Шевчук, студент МАУ: «Нам рассказали, что будет подобная встреча, где можно будет узнать про госслужбу, про возможности в целом, как с этим связать свою жизнь и, может быть, для себя что-то полезное узнаю».

В этот раз встреча проекта «Госстарт» состоялась в стенах Мурманского арктического университета. Пообщаться со студентами приехала депутат Государственной Думы России Татьяна Кусайко.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «По поводу того, что меня знают. Меня действительно многие знают в силу того, что я столько лет проработала в медицине и сейчас здесь. Честно говоря, не представляю, какие у меня будут вопросы. И всегда волнуюсь, могу честно сказать. Я думаю, у нас получится диалог с ребятами».

Такие встречи помогают лучше сориентироваться молодёжи в выборе будущей профессии и направлении. Сделав правильный выбор, они смогут не только качественно работать и профессионально расти, но и принести много пользы для общества.