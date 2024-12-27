Гость нового выпуска программы «Север - это судьба» Алла Истомина

В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о заместителе губернатора Мурманской области - министре энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алле Истоминой.

Смотрите программу в эфире телеканала в субботу в 21.00, в воскресенье - в 19.00 и в понедельник - в 18.30.

- Я люблю производство потому, что там всё честно, - признаётся героиня нового выпуска проекта «Север - это судьба». - Там тебе говорят всё так, как есть, не подбирая слова.

Пять лет назад Алла Истомина не могла предположить, что станет генеральным директором крупной компании, депутатом областной Думы, министром и заместителем губернатора.

В чём секрет успеха, поинтересовалась мы у Аллы Павловны.

- Моя внешняя обманчивость, я её использую, - признаётся Алла Истомина.

Смотрите в эфире, социальных сетях и на сайте телеканала «Арктик-ТВ» новый выпуск программы «Север - это судьба».