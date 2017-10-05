Гость программы «Проще говоря» Галина Павловна Попова, заслуженный учитель России

5 октября отмечают День учителя. Почётное звание «Заслуженный учитель России» носят педагоги многих мурманских школ. Среди них Галина Павловна Попова, бессменный учитель музыки гимназии № 2. Вот уже больше 30 лет она идёт с песней по школьной жизни.

Большое интервью с Галиной Поповой смотрите в программе «Проще говоря». Разговор пойдёт о любимых коллегах, музыке и выпускниках.