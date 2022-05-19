Начала работу «горячая линия» по расселению граждан и сносу домов в микрорайоне «Больничный городок»В Мурманской области начался пожароопасный сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.22 19:30

Гость программы «Проще говоря» Иван Мазяркин, председатель Мурманской областной Федерации универсального боя

Универсальный бой – это не просто единоборства, это способ воспитания настоящих мужчин, считает Иван Мазяркин.

- Чем отличается универсальный бой от других видов единоборств?

Иван Мазяркин, председатель Мурманской областной Федерации универсального боя: «Универсальный бой – визитной карточкой является полоса препятствий. Перед тем как соперники встретятся на ринге, на татами, в зависимости от версий они у нас встречаются одновременно, переходя на перегонки полосу препятствий. Она включает в себя от 5 до 11 элементов. В зависимости от уровня сложности и соревнований она может меняться».

- Как воспитать из мальчика настоящего мужчину?

Иван Мазяркин, председатель Мурманской областной Федерации универсального боя: «Единоборства, как инструмент для формирования характера и личности, в первую очередь. Когда ты выходишь с соперником один на один на ринг, на ковер, и у вас противостояние, то у тебя два варианта. Чем отличается трус от храбреца? Оба боятся, но один делает шаг вперед, а другой делает шаг назад».

Если кто-то думает, что универсальный бой – это чисто мужское занятие, то нет. Девушки тоже показывают в нём отличные результаты.

Иван Мазяркин, председатель Мурманской областной Федерации универсального боя: «Взяли её, она начала тренироваться. Тренировалась три года. В отличие от некоторых мальчиков, без пропусков. Хотя, у неё муж, двое детей, работа, дела. Занималась и стала чемпионкой СЗФО по универсальному бою, бронзовой призёркой всероссийских соревнований, которые проходили в Домодедово. Сейчас она пошла учиться на физкультурное отделение, на тренера».

Об особенностях этого вида единоборств и о том, каких результатов достигают наши заполярные спортсмены, расскажет Иван Мазяркин, председатель Мурманской областной Федерации универсального боя сегодня, 19 мая, в 20.00 в новом выпуске программы «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте редакции.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Компании сильно сократили спрос на новых сотрудников в госсекторе - обзор рынка труда: ситуация за неделю со 9 по 15 мая по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДОЛИНА СЛАВЫ. 77-я годовщина ПобедыМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Международные новости». Информационная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Привычное и неизбежное: с июля услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 4%-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,68 рубля, доллар потерял 1,16 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика