Гость программы «Проще говоря» Иван Мазяркин, председатель Мурманской областной Федерации универсального боя

Универсальный бой – это не просто единоборства, это способ воспитания настоящих мужчин, считает Иван Мазяркин.

- Чем отличается универсальный бой от других видов единоборств?

Иван Мазяркин, председатель Мурманской областной Федерации универсального боя: «Универсальный бой – визитной карточкой является полоса препятствий. Перед тем как соперники встретятся на ринге, на татами, в зависимости от версий они у нас встречаются одновременно, переходя на перегонки полосу препятствий. Она включает в себя от 5 до 11 элементов. В зависимости от уровня сложности и соревнований она может меняться».

- Как воспитать из мальчика настоящего мужчину?

Иван Мазяркин, председатель Мурманской областной Федерации универсального боя: «Единоборства, как инструмент для формирования характера и личности, в первую очередь. Когда ты выходишь с соперником один на один на ринг, на ковер, и у вас противостояние, то у тебя два варианта. Чем отличается трус от храбреца? Оба боятся, но один делает шаг вперед, а другой делает шаг назад».

Если кто-то думает, что универсальный бой – это чисто мужское занятие, то нет. Девушки тоже показывают в нём отличные результаты.

Иван Мазяркин, председатель Мурманской областной Федерации универсального боя: «Взяли её, она начала тренироваться. Тренировалась три года. В отличие от некоторых мальчиков, без пропусков. Хотя, у неё муж, двое детей, работа, дела. Занималась и стала чемпионкой СЗФО по универсальному бою, бронзовой призёркой всероссийских соревнований, которые проходили в Домодедово. Сейчас она пошла учиться на физкультурное отделение, на тренера».

Об особенностях этого вида единоборств и о том, каких результатов достигают наши заполярные спортсмены, расскажет Иван Мазяркин, председатель Мурманской областной Федерации универсального боя сегодня, 19 мая, в 20.00 в новом выпуске программы «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте редакции.