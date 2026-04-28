Гостем Мурманской областной детской клинической больницы стал космонавт Денис Матвеев
Самая большая беда космонавта – потерять ложку для супа, а из главных развлечений у них – сон и еда.
Вопросы от детей звучали разные, ожидаемые и нестандартные, ответы были соответствующими. Для космонавта Дениса Матвеева встреча в таком формате не первая, однако, диалог каждый раз выстраивается по-новому.
Международный арт-проект «Ракета Мечты» реализует Благотворительный фонд «Юнити». Мурманску посчастливилось стать 52-м городом в мире, который «космическая» команда выбрала для визита. Идея создания проекта родилась из личной истории Алены Кузьменко.
Отвлечься от лечебного процесса и позволить себе мечтать о будущей жизни за пределами больничной палаты – это то, в чём сейчас так нуждаются юные пациенты.
Ирина Меева, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Такие мероприятия, рисунки с космонавтом, с психологом позволяют дать детям эмоциональную поддержку, отвлечь их от тяжёлого процесса лечения, улучшить психоэмоциональный фонд детей».
Екатерина Сулима, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Замечательное мероприятие, прекрасная идея и очень вдохновляющий слоган «Ты не один во Вселенной».
Воодушевленные историей покорителя космоса ребята приступили к творческому процессу – созданию своей ракеты мечты. Арт-терапия является неотъемлемой частью встречи. Рисунками детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний, оформляют скафандры и спутники. Искусный коллаж нанесли и на косынки, которые раздали каждому участнику.
Дима Кошечкин стал одним из самых активных – задавал много вопросов. Космическая тема ему очень интересна.
Дима Кошечкин, пациент: «Давно мечтал побольше узнать о космосе».
Поддержка тех, кто верит, ободряет и вдохновляет – лучшее лекарство для молодых мечтателей, самые смелые планы которых могут стать реальностью.