Гостем Мурманской областной детской клинической больницы стал космонавт Денис Матвеев

Герой России пообщался с любознательными пациентами, поделился профессиональным опытом и ответил на вопросы ребят.

Самая большая беда космонавта – потерять ложку для супа, а из главных развлечений у них – сон и еда.

Вопросы от детей звучали разные, ожидаемые и нестандартные, ответы были соответствующими. Для космонавта Дениса Матвеева встреча в таком формате не первая, однако, диалог каждый раз выстраивается по-новому.

Международный арт-проект «Ракета Мечты» реализует Благотворительный фонд «Юнити». Мурманску посчастливилось стать 52-м городом в мире, который «космическая» команда выбрала для визита. Идея создания проекта родилась из личной истории Алены Кузьменко.

Отвлечься от лечебного процесса и позволить себе мечтать о будущей жизни за пределами больничной палаты – это то, в чём сейчас так нуждаются юные пациенты.

Ирина Меева, заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Такие мероприятия, рисунки с космонавтом, с психологом позволяют дать детям эмоциональную поддержку, отвлечь их от тяжёлого процесса лечения, улучшить психоэмоциональный фонд детей».

Екатерина Сулима, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Замечательное мероприятие, прекрасная идея и очень вдохновляющий слоган «Ты не один во Вселенной».

Воодушевленные историей покорителя космоса ребята приступили к творческому процессу – созданию своей ракеты мечты. Арт-терапия является неотъемлемой частью встречи. Рисунками детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний, оформляют скафандры и спутники. Искусный коллаж нанесли и на косынки, которые раздали каждому участнику.

Дима Кошечкин стал одним из самых активных – задавал много вопросов. Космическая тема ему очень интересна.

Дима Кошечкин, пациент: «Давно мечтал побольше узнать о космосе».

Поддержка тех, кто верит, ободряет и вдохновляет – лучшее лекарство для молодых мечтателей, самые смелые планы которых могут стать реальностью.