Гостем программы «Проще говоря» стал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан

В беседе с Эллиной Ким, корреспондентом редакции «Арктик-ТВ», владыка рассказал о своей новой книге «Тайна великой войны». В издании история Второй мировой войны представлена с позиции верующего человека.

- Сохранить соседские отношения. Всегда ли добро должно быть с кулаками? – спрашивает корреспондент.

- Мы должны принять это как данность, - считает митрополит.

- Почему Сталин поддерживал идею «Москва – Третий Рим»?

- Вот чем Сталин занимался… Никогда в сторону запада не смотреть. «Американская мечта» - мещанство и общество потребления.

- А что духовность России?

- Россия это свет миру!

Все это и многое другое ждёт вас сегодня в 20.00 в новом выпуске программы «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф