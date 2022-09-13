«Гостеприимная» девятка: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали принимать документы от российских туристов

К числу лояльных стран Евросоюза, в визовые центры которых по-прежнему можно подать заявление на визу под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр. Однако они выдают национальную визу, а не шенгенскую.

Об этом сообщает «Мурманский Вестник» со ссылкой на Ассоциация туроператоров России.

К числу лояльных стран Евросоюза, в визовые центры которых по-прежнему можно подать заявление на визу под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр. Однако они выдают национальную визу, а не шенгенскую.

Ранее между Россией и ЕС было приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме. Сроки рассмотрения визовых заявлений увеличились, визовый сбор для взрослого населения поднялся с 35 до 80 евро.

Напомним, Латвия, Литва, Эстония и Польша с 19 сентября вводят запрет на въезд россиян с любыми визами. Исключения остаются для водителей грузовых машин, дипломатов, жителей Калининградской области.