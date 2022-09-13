День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.22 19:30
«Гостеприимная» девятка: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали принимать документы от российских туристов
К числу лояльных стран Евросоюза, в визовые центры которых по-прежнему можно подать заявление на визу под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр. Однако они выдают национальную визу, а не шенгенскую.
Об этом сообщает «Мурманский Вестник» со ссылкой на Ассоциация туроператоров России.
К числу лояльных стран Евросоюза, в визовые центры которых по-прежнему можно подать заявление на визу под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр. Однако они выдают национальную визу, а не шенгенскую.
Ранее между Россией и ЕС было приостановлено соглашение об упрощенном визовом режиме. Сроки рассмотрения визовых заявлений увеличились, визовый сбор для взрослого населения поднялся с 35 до 80 евро.
Напомним, Латвия, Литва, Эстония и Польша с 19 сентября вводят запрет на въезд россиян с любыми визами. Исключения остаются для водителей грузовых машин, дипломатов, жителей Калининградской области.
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
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