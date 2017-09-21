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День за днём с «Арктик-ТВ»21.09.17 19:30

Гостей на открытие мемориальной доски памяти Виталия Витмана приглашали по его записной книжке

На здании «Ростелекома» установили мемориальную доску, посвящённую бывшему директору мурманского филиала этой  компании. Присутствующие ещё раз вспомнили заслуги выдающегося руководителя, поделились своими воспоминаниями и почтили его память возложением цветов.

Уже больше полутора лет прошло с тех пор, как в возрасте 58 лет ушёл из жизни директор мурманского филиала компании «Ростелеком». Связист по призванию, искренне преданный своему делу Виталий Витман посвятил свою жизнь телекоммуникациям. Этим он и заслужил глубокое уважение коллег и партнеров.

- Он был настоящим патриотом нашего края. Он много сделал для того, чтобы жители Мурманской области пользовались качественными услугами связи, - отметил Алексей Векшин, заместитель губернатора Мурманской области. - Виталий Станиславович в наших беседах признавался, Что для него порядочность и патриотизм являются ценными качествами. И сам он в полной мере им соответствовал.

Виталий Витман внёс неоценимый вклад в развитие телекоммуникаций на Кольском полуострове. Благодаря ему Мурманская область вошла в тройку лучших в стране регионов по уровню распространённости интернета.

- Я хорошо помню наши первые встречи, когда он произвёл на меня впечатление суперпрофессионала и высококлассного руководителя, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Он пришёл в непростое время руководить очень серьёзным и технически сложным предприятием. Он сделал, пожалуй, самое главное - он смог сохранить коллектив и сформировал из него команду единомышленников.

Вечная память о нём как о руководителе с исключительными организаторскими способностями навсегда останется в сердцах коллег и близких. А мемориальная доска увековечит его заслуги перед жителями Кольского полуострова.

- Люди, которых мы сегодня пригласили на открытие мемориальной доски, посвященной шестидесятилетию Виталия Станиславовича Витмана, были в личной его телефонной книге, - рассказала Наталья Витман, жена Виталия Витмана. - Вы все были в его душе, вы все были в его сердце. Вот можете посмотреть, какая широкая была у него душа,  какое большое было у него сердце.

Руководитель с большой буквы, яркая личность и замечательный человек. Двадцать лет он возглавлял коллектив связистов Мурманской области, был наставником и образцом истинного служения производству.

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