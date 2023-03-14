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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.23 19:30

Гости и жители Мурманской области могут получить уникальный туристический сувенир «Паспорт полярника»

«Паспорт полярника» подтверждает пересечение Полярного круга. Путешественник может собрать на его страницах красивые штампы в популярных туристических местах, а также получить приятные бонусы у партнёров проекта в виде скидок на туры, проживание в отелях и обслуживание в ресторанах.

У паспорта есть атрибуты настоящего документа: первые страницы содержат разворот с персональной информацией и номером. Владельцу не потребуется вносить самостоятельно личные данные – при оформлении информация вносится в паспорт вместе с фотографией туриста.

В паспорте собран перечень интересных мест Мурманской области, за посещение которых путешественник получит специальные печати. Развороты для печатей оформлены атмосферными иллюстрациями. На последней странице размещены QR-коды, ведущие на социальные сети регионального туристического портала «MURMANSK.TRAVEL».

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