Гости и жители Мурманской области могут получить уникальный туристический сувенир «Паспорт полярника»

«Паспорт полярника» подтверждает пересечение Полярного круга. Путешественник может собрать на его страницах красивые штампы в популярных туристических местах, а также получить приятные бонусы у партнёров проекта в виде скидок на туры, проживание в отелях и обслуживание в ресторанах.

У паспорта есть атрибуты настоящего документа: первые страницы содержат разворот с персональной информацией и номером. Владельцу не потребуется вносить самостоятельно личные данные – при оформлении информация вносится в паспорт вместе с фотографией туриста.

В паспорте собран перечень интересных мест Мурманской области, за посещение которых путешественник получит специальные печати. Развороты для печатей оформлены атмосферными иллюстрациями. На последней странице размещены QR-коды, ведущие на социальные сети регионального туристического портала «MURMANSK.TRAVEL».