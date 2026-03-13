Гости из Казани четыре дня знакомились с красотами нашего края

В Мурманск гости из Татарстана прилетели с большими надеждами на незабываемые впечатления. И это не только увидеть север, китов, бескрайнее море в Териберке, но и, конечно, успеть запечатлеть столь знаменитое северное сияние.

Осенью 2025 года наша коллега Кристина Харатова летала в Казань в рамках ознакомительного пресс-тура. Большой материал с этой поездки выходил в эфире «Арктик-ТВ» и получил большой отклик у зрителей. Теперь с ответным визитом Мурманскую область посетила делегация журналистов и блогеров Республики Татарстан.

В Мурманск гости из Татарстана прилетели с большими надеждами на незабываемые впечатления. И это не только увидеть север, китов, бескрайнее море в Териберке, но и, конечно, успеть запечатлеть столь знаменитое северное сияние.

Юлия Торова, гость из Казани: «У меня очень важная миссия, хочу увидеть северное сияние».

Гостей ждало знакомство с главными достопримечательностями региона, включенными в национальный туристический маршрут «От Баренцева до Белого». Это направление – один из лучших способов увидеть многообразие Мурманской области, пересечь её от моря до моря. Но в первую очередь после большого перелёта необходимо было хорошо подкрепиться. В этом туристам помог бренд-шеф Максим Галецкий, который познакомил татар с арктической кухней. Были морские ежи, гребешки и прочие лакомства. Далее делегация отправилась на встречу с коренными жителями Кольской земли – саамами, которые им рассказали свою историю и показали верных друзей - северных оленей. Самые отважные туристы даже прокатились на озорных хаски.

Знакомясь с Мурманском – столицей русской Арктики, туристы из Казани посетили знаковые места нашего города. Важно, что в первый же день участникам пресс-тура выдали знаменитые «Паспорта Полярника», подтверждающие пересечение Полярного круга. В них гости ставили печати всех мест посещений.

А это, в том числе, важные туристические локации в самой области. Например, Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Аврорина, Снежная деревня, самый высокогорный курорт на Северо-Западе России «Большой Вудъявр» и арт-парк «Таинственный лес».

Тур татарской делегации в Заполярье длился 4 дня. И завершить путешествие гостям из Казани нужно было бодро и ярко. Для чего был выбран отдых в виде айс-флоатинга. И, судя по эмоциям, зарядиться позитивом получилось отлично.

Такая яркая поездка на север стала возможна благодаря прямому рейсу из Казани в Мурманск с авиакомпанией «Nordwind Airlines». Напомним, что полёты осуществляются два раза в неделю - по средам и воскресеньям, а время в пути занимает менее трёх часов. И самое главное, что получают туристы - незабываемые впечатления, которые остаются с ними на всю жизнь.