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День за днём с «Арктик-ТВ»31.01.18 19:30

Гостиница «Север» превращается в жилой дом

В рамках традиционного объезда глава администрации Мурманска Андрей Сысоев посетил девятиэтажку в Первомайском округе. Проведя полный осмотр помещений, градоначальник заявил, что здание в хорошем состоянии и  после полной ревизии начнётся его ремонт, чтобы переоборудовать гостиничные апартаменты в квартиры для горожан. 

- Эти помещения находятся в очень хорошем состоянии, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - По сути, в этих квартирах можно уже жить, но, тем не менее, нужно обязательно поменять окна, обязательно поменять инженерные сети по современным требованиям, нужно везде поставить счётчики.

Напомним, в конце прошлого года оборонное предприятие «Севмаш» (г.Северодвинск) выставило на продажу девятиэтажное здание гостиницы «Север». Это 65 квартир, из которых 51 - однокомнатные и 14 - двухкомнатные. Общая площадь жилых помещений- 2500 квадратных метров.

- Если учесть, что каждый квадратный метр этой жилой площади стоил 22 тысячи рублей, при средней стоимости жилья на вторичном рынке от 60 до 70 тысяч рублей в городе, то это очень хорошее использование тех финансовых ресурсов, которые были выручены от реализации здания бывшего кинотеатра «Атлантика», - считает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Квартиры здесь не самой плохой планировки.

Администрация планирует провести косметический ремонт помещений. Полностью обновить электро- и водоснабжение, канализацию и отопление, установить новые газовые плиты, сантехнику, выполнить отделочные работы. А вот судьба кафе, находящегося на первом этаже здания,  пока неизвестна. Если найдётся предприниматель, который решит выкупить эти площади, то здесь откроют новое заведение. В противном случае, на месте закусочной будет ещё одна квартира.

- Нам принадлежит  дом из 72 квартир, - поясняет Татьяна Кононенко, руководитель проекта АО «Север». – Из них нам принадлежит 65 квартир и 2 квартиры, которые были переоборудованы в кафе. Если на кафе не будет спроса, то мы сделаем из него квартиры. Скорее всего, отремонтированное жилье достанется горожанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, например, погорельцам или собственникам квартир в аварийных домах.

Ремонтные работы планируют начать через 2 недели. А вот сколько продлится такая модернизация, пока сказать трудно. По предварительной информации, процесс может занять около 4-х месяцев. 

 

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