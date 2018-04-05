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День за днём с «Арктик-ТВ»05.04.18 19:30

Гостиница «Север» станет жилым домом

Бывшая гостиница» Север» в столице Заполярья скоро станет многоквартирным жилым домом. Работы по реконструкции здания идут полным ходом. Кто станет обладателем отремонтированных квартир, как скоро новые собственники смогут въехать  в это здание, выясняла съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В 9-этажке на улице Пономарева ,14 в Мурманске полным ходом идёт  ремонт. В большинстве квартир уже сделана бетонная стяжка полов, отштукатурены стены. На лестничных пролётах дожидаются своей очереди новые пластиковые окна и балконные блоки. Строители используют материалы отечественного производства. Кухонные плиты, сантехника, межкомнатные и входные двери тоже будут новые.

- Уже полностью замена электропроводка в здании, - поясняет Виталий Кириллов,  генеральный директор АО «Север». - Мы очистили коробку до бетона и заново всё сделали.

Напомним, этот дом был построен в конце восьмидесятых годов прошлого века, он был отдан под общежитие для сотрудников предприятия «Севмаш». Несколько квартир на верхних этажах были приватизированы жильцами. Затем здание больше десяти лет было гостиницей «Север», а в прошлом году у него появился новый собственник – администрация Мурманска решила сделать его многоквартирным домом.

-Готовим сейчас квартиры под социальное жильё, - говорит Вадим Савчиц, главный инженер компании-подрядчика. - Работы мы начали 20 февраля. В настоящее время идет подготовка под финишную отделку квартир.

Уже в мае дом должен быть сдан. Но возникли неожиданные проблемы, которые удалось выявить благодаря жителям верхних этажей. Протекает кровля и межплитные швы кое-где нужно заделать. Эти обстоятельства, по заверениям строителей, на сроки завершения работ повилять не должны, да и собственники квартир прекрасно осознают свою выгоду от работ, поэтому к рабочим моментам относятся с пониманием.

- Мы со строителями оговорили режим проведения работ. Мы ночью никому не мешаем. Понятно, что присутствует пыль, некоторая стеснённость, но мы достаточно мирно соседствуем, - говорит  Виталий Кириллов,  генеральный директор АО «Север». - Могу извиниться за некоторые неудобства, которые мы доставляем людям, но они прекрасно понимают, что в дальнейшем это будет жилой дом, а не гостиница, что они будут жить в нормальном жилом доме. Плюс, мы отремонтируем кровлю.

По словам городских властей, большая часть квартир в доме на ул.Пономарева будут отданы семьям, нуждающимся в переселении из ветхого жилья и перейдут в маневренный фонд. 

 

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