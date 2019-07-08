Гостям Мурманска нравится наш город

Работы много, но то, что город преображается в лучшую сторону, замечают не только горожане, но и гости столицы Заполярья.

В самом разгаре второй месяц лета. Многие мурманчане уехали в отпуск на юг. И пока город обезлюдел, дорожные рабочие латают городские трассы, а для того, чтобы не скучали те, кто по каким-то причинам остались в Мурманске, городская администрация организовала удобные зоны отдыха в городских парках и скверах.

Ремонт дорог в Мурманске - дело непростое. Подправить уставшее покрытие проезжей части, а местами и полностью его заменить, необходимо за короткое северное лето - до начала сезона дождей. Город пустеет, движение становится не таким оживлённым - самое время для того, чтобы, не создавая проблем для жителей, снимать старое покрытие и подготавливать дороги к укладке нового покрытия. И этот год - не исключение. Трудятся дорожники во всех районах города.

«У нас в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» подлежит ремонту более 307 тысяч кв. метров покрытия на 27 объектах, - сообщил Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. - Это и проезжая часть, и тротуары. В рамках работ по муниципальной программе у нас ещё предусмотрен ремонт порядка 55 тысяч квадратных метров. Плюс ещё работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия в рамках их текущего содержания. Там порядка 15-20 тысяч квадратных метров за сезон будет».

За тем, чтобы дороги действительно стали удобными и безопасными, следит общественность. Водители городских троллейбусов и автобусов каждый день видят из своих машин мурманские улицы, а заодно и контролируют, чтобы подрядчик не делал брак. О замеченных недочётах сообщают специалистам. Таким образом, недоработки удаётся устранять ещё на стадии ремонта.

«Сбоев в части работ подрядных организаций нет, - отмечает Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. - Всё нормально. Единственно, есть проблема, когда водители оставляют транспорт на участках ремонта. Несмотря на то, что мы расклеиваем объявления, они машины свои не убирают. Приходится привлекать ГИБДД, эвакуацию проводить».

Приводят в порядок не только дороги, но и парки и скверы. Благоустройству мест для отдыха северян уделяют особое внимание. Лето в Заполярье короткое, а потому тем, кто на море в этом году не поехал, стараются создать условия для комфортного отдыха. В скверах сажают цветы, устанавливают новые архитектурные объекты, с которыми можно сфотографироваться.

Кроме того, в городе начали появляться удобные велодорожки. Такая, например, проходит вдоль набережной на Семёновском озере. Пока она небольшая, но в планах у администрации провести её вдоль всего городского водоёма. Удобно здесь отдыхать и пешеходам, в том числе с детьми. Пока же маленькие мурманчане играют на детских площадках или катаются на самокатах, более старшим северянам можно отдохнуть на лавочках или насладиться видом с обзорных площадок. А уже к сентябрю откроется ещё одна часть набережной. Так небольшой сквер потихоньку превращается в прекрасный городской парк, где с удовольствием отдыхают и гости с юга, с которыми встретились журналисты «Арктик-ТВ»:

- Скажу честно, я не отсюда, не местная. Меня очень впечатляет то, что есть сейчас здесь, потому что для детей здесь всё хорошо организовано. Для жизни всё хорошо. Очень нравится природа, красиво. Первый раз здесь летом, на самом деле круто! Я с Украины, с Киева. Приехала сюда к родственникам.

- Здесь очень удобно гулять с детьми, да и сами мы с удовольствием гуляем здесь.

- Всё очень нравится. Мы с Краснодара приехали, это наша родина, мы очень довольны.

- Мы приехали сюда в первый раз. Мы в гостях здесь. И вот только сегодня выбрались сюда, посмотрели ещё только Семёновское озеро. И, мне кажется, здесь великолепно, просто замечательно. Такой воздух, всё так красиво, дорожки, дети, люди. Спасибо большое, нам здесь очень понравилось.

«Сейчас в Мурманске также реализуется проект «Тёплые скамейки». Их появится около 11 штук. 8 скамеек - возле казначейства в Молодёжном сквере, - сообщил Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». Три скамеечки с небольшим навесом – в сквере на улице Зои Космодемьянской, одна скамеечка тёплая будет в сквере на Пять Углов и на велодорожках».

А где видна забота о качестве жизни, там и сами люди стараются соблюдать порядок. Сознательное вредительство, утверждают специалисты, практически сошло на нет. Есть отдельные случаи, когда установленные скульптуры по недосмотру родителей повреждают дети. Впрочем, испорченные элементы быстро возвращают в строй и они снова радуют глаз мурманчан, подтверждая вошедшее недавно в обиход высказывание: «На севере – Жить». И жить – комфортно!