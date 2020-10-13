Государства НАТО пытаются ограничить деятельность России в Арктике

Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев сказал, что Россия заинтересована в развитии мирного сотрудничества в этом регионе. Но некоторые государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая США, пытаются ограничивать нашу деятельность, наращивания военную активность рядом с российскими границами до санкционного давления. Это создает угрозы нацбезопасности, но Россия будет отстаивать свои позиции в регионе, заявил Дмитрий Медведев.

Для этого, используются различные международные форматы. Одна из таких наиболее значимых площадок - Арктический совет, где наша страна будет председательствовать с 2021 по 2023 годы. Под эгидой этой организации осуществляются важные проекты в области экологии, экономики, здравоохранения, противодействия изменению климата и других сферах. А ещё есть российский проект «Биобезопасность в Арктике», партнером которого выступила Финляндия. Он направлен на борьбу с распространением опасных инфекций, включая коронавирус.