Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект об отмене банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ

Изменения могут коснуться Жилищного кодекса страны и ряда законодательных актов, включая закон о банках и национальной платежной системе.

Как отметил депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, эти преобразования важны для всех граждан страны, в том числе и для жителей Заполярья, так как затрагивают всех и каждого. Сейчас в Мурманской области банки в ряде случаев взимают комиссию за оплату услуг ЖКХ от 1-го до 3-х процентов от суммы платежа.

Для банков, по словам парламентария, «комиссия» - небольшой доход, а для северян, где платёж за услуги ЖКХ один из самых высоких в стране, это реальные деньги.