Государственная Дума приняла в первом чтении изменения в закон о прибрежном лове

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона.

Поправки устраняют разногласия между рыбаками и надзорными органами и разрешают судам прибрежного лова переработку рыбы в море, чтобы доставлять её на берег свежей. Из-за противоречий в законе ведущим в прибрежной зоне промысел судам приходилось простаивать. Хорошего в этом мало - компании терпят убытки, да и квоты «уплывают». На следующий год таких объёмов прибрежникам, не выполнившим план, уже не дадут.

В решении законодательной бреши областным представителям власти и рыбопромышленникам помогли, по словам губернатора, вице-премьер Виктория Абрамченко и сенатор Константин Долгов.