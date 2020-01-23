Государственная Дума приняла в первом чтении предложенные Президентом РФ изменения в Конституцию

За законопроект проголосовали 432 депутата, против и воздержавшихся - нет.

О необходимости корректировок в Основной закон, в том числе в вопросах совершенствования защиты социальных прав граждан и усиления роли отдельных институтов госвласти, ранее Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию.

Проект предлагает поправки в 22-е статьи глав с 3-ей по 8-ю Конституции РФ и не затрагивает её фундаментальных положений. Многие из предложенных главой государства изменений уже действуют на уровне законов. В частности, законопроектом закрепляется необходимость индексации пенсий и социальных выплат, а также устанавливается, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного уровня.

Среди других изменений, предложенных Владимиром Путиным, закрепление в Конституции новых требований к претендующим на должность Президента РФ, новые требования к чиновникам, депутатам и судьям, усиление роли Государственной Думы и Совета Федерации, а также закрепление роли Госсовета.