Государственная Дума приняла во втором чтении изменения в закон о прибрежном лове

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Андрей Чибис.

Поправки устраняют разногласия между рыбаками и надзорными органами и разрешают судам прибрежного лова переработку рыбы в море, чтобы доставлять её на берег свежей. Из-за противоречий в законе ведущим в прибрежной зоне промысел судам приходилось терпеть убытки.

Глава Заполярья уже высказал своё мнение на странице в социальной сети. Андрей Чибис считает, что принятие изменений в закон о прибрежном лове -это большая победа для наших северных рыбаков.