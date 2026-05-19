Государственная измена: Мурманский областной суд вынес обвинительный приговор

Следователи Управления ФСБ России по Северному флоту совместно с военной прокуратурой Северного флота завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Североморска и проживающей в Москве гражданки Украины. Их обвиняют государственной измене.

Установлено, что североморец, являясь противником проведения СВО, разработал план оказания материальной помощи вооружённым силам Украины и её службе безопасности. Для реализации задуманного он привлёк женщину, которая могла переводить деньги через родственников.

С декабря 2022 года по май 2024 они совершили 78 денежных переводов.

Мурманский областной суд вынес обвинительный приговор. Мужчина лишён свободы на 14 лет с ограничением свободы на полтора года и штрафом в размере 450 тысяч рублей. А пособница ближайшие 12 лет проведёт в исправительной колонии. Кроме того, она должна выплатить 400 тысяч рублей штрафа.