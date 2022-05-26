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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.22 19:30

Государственная поддержка помогает российскому бизнесу во времена сложной ситуации в мире

В Мурманске прошла встреча представителей регионального правительства и Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. На ней обсудили ряд антикризисных программ, действующие меры поддержки и пути развития бизнеса в регионе.

Российский бизнес на фоне непростой ситуации в мире столкнулся с новыми испытаниями и вызовами. Нестабильность в международных контактах, перебои в логистике и приостановка уже налаженных цепочек ставят перед бизнесменами сложные задачи. В такие моменты как никогда важно активизировать государственную поддержку, в которой так нуждаются предприниматели региона.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы приняли закон о продлении снижения налоговых ставок ещё на три года – до 2025 года. Второй блок поддержки был связан с повышением доступности финансовых средств – это микрозаймы и займы, которые выдает Фонд поддержки предпринимательства. Также нами был создан Фонд развития промышленности, который предоставляет займы до 20 млн рублей на пополнение оборотных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства».

Ряд антикризисных мер позволяет не только оказывать большую поддержку действующим предпринимателям, но и привлекать новые лица в региональный бизнес.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Если сравнивать январь и конец мая – на 400 субъектов малого и среднего предпринимательства стало больше. Это уже 24800 и 12400 в дополнение в этой цифре у нас самозанятых, которые тоже могут пользоваться этой поддержкой, что очень важно».

Мурманская область активно сотрудничает с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Переоценить важность этого взаимодействия невозможно. К примеру, на фоне повышения Центральным Банком ключевой ставки упала доступность получения кредитов для бизнесменов. Здесь в игру вступают так называемые «зонтичные гарантии».

Иван Подберезняк, заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП»»: «Если предпринимателю не хватает обеспечения, не хватает залога, корпорация берёт на себя 50% риска кредитных организаций за те средства, которые получает предприниматель. Это очень востребованный и нужный продукт. По настоящее время в Мурманской области почти 300 млн рублей предприниматели получили кредитной поддержки, пользуясь этим механизмом».

По словам представителя корпорации МСП, предприниматели не должны терять возможность использовать действующие антикризисные меры поддержки. Такие встречи помогают решать насущные вопросы, осваивать новые каналы связи и разрабатывать льготные программы для действующих и будущих предпринимателей региона.

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