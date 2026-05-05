Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, один из ведущих в России, впервые посетил Мурманск

В преддверии одной из главных театральных недель весны состоялась пресс-конференция, на которой удалось побывать и съёмочной группе «Арктик-ТВ».

Как правило, творческие планы в театрах бывают расписаны на год-полтора вперёд, Вахтанговский не стал исключением. Большие гастроли охватили много городов России и добрались до Мурманской областной драмы. 2 и 3 мая на нашей сцене показали бессмертный хит - искромётную комедию «Мадемуазель Нитуш» с народной артисткой России Марией Ароновой. Она уже в 567 раз исполняет главную роль в этом спектакле.

Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова: «Впервые театр Вахтангова прикоснулся к этому произведению в 1943 году. Потом было принято решение этот спектакль восстановить».

Производственный груз, реквизит, костюмы и декорации, привезенный московским коллективом, измеряется автофурами. Длина кузова такой машины 13 метров. Добор технического оборудования оказался минимальным.

Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова: «Я не помню ни одного города в России, куда бы так мало мы брали необходимого оборудования, потому что у вас почти всё есть».

Мурманский областной драматический театр к событию такого масштаба подготовился основательно.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «Все наши службы помогают, мы постараемся сделать так, чтобы наш город запомнился нашим коллегам, чтобы мы смогли организовать экскурсии. Мы всё это постараемся сделать».

Визит Вахтанговской труппы – один из самых ожидаемых для северян. Билеты разлетаются за первые полчаса с начала продажи.

Николай Гадомский, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра: «Наши артисты пойдут на спектакль, все спектакли посмотрят, может, кто-то и не по одному разу».

В завершение тура Вахтанговский театр покажет легендарный спектакль «Амадей» 6 и 7 мая. В этой постановке задействованы заслуженный артист России Виктор Добронравов и народный артист России Алексей Гуськов.