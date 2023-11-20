Государственный архив Мурманской области – кладезь интересной и разнообразной информации

Когда началась история краеведения в Кольском Заполярье? Каковы её особенности в северном регионе? Сложилось ли единое краеведческое пространство и каковы его главные элементы?

Все эти вопросы обсудили за круглым столом в Государственном архиве Мурманской области. С докладами выступали как библиотекари и музейные хранители, так и доктора исторических наук и журналисты.

Екатерина Боева, директор Государственного архива Мурманской области: «Все, кто интересуется историей своего края, историей учреждения, в котором он работает, историей своей семьи, любыми интересными вопросами. И не только историей. Это культура, это искусство. Он может это сделать в стенах архива. В документах архива можно найти для себя интересную информацию, изучить этот вопрос с разных сторон».