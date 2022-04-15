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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.04.22 19:30

Государственный архив Мурманской области отмечает вековой юбилей

По счастливому стечению обстоятельств праздник совпал с днём открытых дверей, где общественности представили совсем недавно рассекреченные документы.

Областной архив презентовал блок документов, с которых уже снят гриф секретности. Новые исторические источники по нашему краю относятся к XX веку и охватывают временной период с 20-го по 90-е годы. Процесс рассекречивания дело непростое. Он проходит под строгим контролем соответствующей комиссии, которая и принимает решение об уровне доступности дела. Документ может быть опубликован либо целиком, либо частично. Дополнительные сложности создаёт привычка советского руководства не подвергать публичной огласке очень многие сферы жизни.

Сергей Руденко, главный хранитель фондов ГОКУ «Государственного архива Мурманской области»: «Неизвестно почему, но поставили гриф «секретно» на отзывы по поводу предстоящего визита в СССР президента США Никсона. Тут я ничего сказать не могу. Точно также непонятно, зачем поставили гриф «секретно» на протоколы торжественных собраний, посвящённых вручению Кандалакше и Мурманску орденов – там, считайте, полгорода собиралось».

В общий доступ переведено около 225 тысяч единиц хранения документов, основная масса которых – различные бумаги, протоколы и справки, относящиеся, в том числе, и к партийной жизни региона. Теперь практически любой северянин может узнать, что, к примеру, писали его родители или бабушки с дедушками на советских депутатских бюллетенях.

Екатерина Боева, директор ГОКУ «Государственный архив Мурманской области»: «Подготовлена выставка архивных документов. Также проводятся уроки для школьников «Моя профессия архивист», проводились конкурсы, итоги которых сегодня мы подвели. Это конкурс фоторабот, посвящённых нашему Мурманскому краю. Целью этого конкурса было пополнение фотоархива новыми фотографиями нашей области, нашего города».

В 2022 году государственному архиву области исполнилось 100 лет. Подготовка ко дню рождения учреждения началась ещё в 2020 году. Спустя год была издана книга, посвящённая круглой дате, а уже этой весной, 8 апреля, в областной филармонии состоялось торжественное заседание, куда были приглашены сотрудники архивов, учёные-историки и краеведы.

В рамках юбилея учреждение организовало множество праздничных мероприятий.

Комментарии

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Александр
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Д.О. Вернер.
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