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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.04.25 19:30

Государственный архив Мурманской области распахнул двери для гостей в день своего 103-летия

Государственный архив Мурманской области распахнул свои двери для студентов, историков и всех желающих узнать о работе архива. Так архивисты решили отметить день рождения архивной деятельности в регионе.

День открытых дверей в Государственном архиве Мурманской области начался с демонстрации рассекреченных документов регионального Управления ФСБ. Они рассказывают о решениях и человеческих судьбах времён Великой Отечественной войны.

Александр Чемерский, руководитель ветеранской организации УФСБ России по Мурманской области: «Я столкнулся, например, когда одного бойца охарактеризовали, как трусливого человека, нерешительного. В решающий момент боя он вышел из огневого соприкосновения. И даже написал рапорт с просьбой перевести его в санмедподразделение, либо отправить в строевые части. С решением таким не торопились, под суд опять же его не отдали. Если не ошибаюсь, было такое дисциплинарное взыскание. Но знаете, что важно? В следующем бою, когда его перевели санинструктором, он в качестве медработника из-под огня вынес чуть ли не 12 своих товарищей, причём вынес с оружием, что было важно очень в годы войны».

Но прежде, чем работать со старыми документами, их нужно восстановить. Такой мастер-класс в Госархиве тоже организовали.

Татьяна Павлова, заведующая лабораторией реставрации и переплёта Государственного архива Мурманской области: «Реставрация документа. Для этого у нас есть специальные реставрационные столы с подсветкой. Документ на столе раскладывается, увлажняется и с помощью специальной реставрационной бумаги проводится его восстановление. Укрепляется специальной бумагой на основе хлопка, после чего естественным образом на сушилке он высушивается и в прессе обжимается до гладкости».

Всеми полученными в архиве рекомендациями можно будет пользоваться и дома, поэтому посещение Государственного архива в День открытых дверей не только интересно, но ещё и полезно.

Екатерина Боева, директор Государственного архива Мурманской области: «В декабре прошлого года мы приняли юбилейный, можно сказать, по счёту документ. На сегодняшний день у нас уже хранится более 1 миллиона единиц хранения. Это документы как на бумажных носителях, так и фотодокументы, кинодокументы, на плёнках, есть фотодокументы даже на стекле, которые были сделаны в начале прошлого столетия».

10 апреля региональный Государственный архив отметил 103 года со дня основания. Архивисты с недавних пор решили проводить Дни открытых дверей с лекциями, экскурсиями и мастер-классами ежегодно.

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