Государственный Русский музей серьёзно обосновался в Мурманске

На входе оркестр, внутри - выставочная галерея экстра-класса. В здании Мурманской областной филармонии открылся культурно-выставочный центр Государственного Русского музея. Начал свою выставочную деятельность центр с выставки «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея».

На экспозиции представлено 77 произведений с XVII по XXI век. Среди них работы Алексея Венецианова, Константина Коровина, Архипа Куиджи и других известных живописцев. Такие выставки федерального масштаба в культурно-выставочном центре проходить будут как минимум раз в год. Открылся центр в рамках указа президента Российской Федерации о расширении присутствия центральных музеев в регионах.

- Русский музей был представлен в вашем музее, ежегодно проводились выставки, отмечает Анна Цветкова, заместитель директора Государственного Русского музея по развитию и связям с общественностью. - Но открытие вот такого выставочного центра, оно, конечно, на мой взгляд, гораздо более глобально. 2

Интересен культурно-выставочный центр будет не только взрослым, но и молодёжи. Создавать такой масштабный проект только для сугубо профессионального сообщества в Мурманске, было бы неправильно. Задача - приобщить к культурному наследию страны как можно большую аудиторию. Для молодой её части в центре предусмотрены специальные задания - квесты, благодаря которым ребята смогут в игровой форме постигать историю культуры России.