Госуслуги в «цифре» осваивают члены городского клуба старшего поколения

Участники городского клуба старшего поколения во время очередного семинара смогли познакомиться с госуслугами, которые можно получить, не выходя из дома. Встречу для активных жителей Мурманска организовали в одном из информационных интеллект-центров.

За плечами этих активных жителей города большой профессиональный и жизненный опыт, но когда дело доходит до цифровых технологий или получения госуслуг - возникают вопросы. Специалисты из многофункционального центра во время лекции доступно рассказали о том, как шагать в ногу с технологиями XXI века.

«Сегодня у нас собрались очаровательные, нарядные, красивые, с горящими глазами «девушки», они молоды душой и их стремление быть энергичными и активными должно быть обязательно реализовано», - говорит Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Для участников городского клуба старшего поколения разработана обширная образовательная программа, предусматривающая повышение уровня финансовой и юридической грамотности.

Объединившись, мурманчане ходят на выставки, занимаются рукоделием, посещают бассейн.

Любовь Войсет, участница городского клуба старшего поколения:

- Я вступила в клуб недавно, но мне всё здесь очень нравится. Мероприятия очень интересные, познавательные. Спасибо большое организаторам.

Валентина Рязанова, участница городского клуба старшего поколения:

- Дома сидеть – это может быть и хорошо, но делать этого не надо. Нужно обогатить себя эмоциональной встряской, походить, посмотреть на людей, вывезти себя в город, позаниматься спортом.

Чтобы присоединиться к клубу старшего поколения, северянам старше 55 лет необходимо написать заявление или лично обратиться в отделы по социальной поддержке в округах Мурманска.