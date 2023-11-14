«Госуслуги.Дом»: решать жилищно-коммунальные вопросы станет ещё проще благодаря новому мобильному приложению

«Госуслуги.Дом» - это многофункциональное приложение, которое включает в себя весь функционал информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Но теперь передавать показания, оплачивать счета или взаимодействовать с управляющей компанией можно будет в более удобном формате.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Вам не нужно следить за тем, чтобы переподключать квитанцию. Вы не оплатите не свою квитанцию. Как люди у нас говорят: я уехал, управляющая компания летом сменилась, вроде, как другая квитанция, я не понимаю. А тут у вас будет вся информация сразу, плюс, можно передать показания приборов учёта, отследить показания, которые вы передавали. Это всё будет в одном приложении».

Приложение уже доступно для жителей Мурманской области. Чтобы стать пользователем, необходимо установить его на свой телефон, сделать это можно, перейдя по QR коду, который вы видите на экране. После авторизоваться через подтвержденную учётную запись на портале «Госуслуги». Затем информация о ваших объектах недвижимости подгрузится автоматически. А со временем база дополнительных данных будет пополняться, как и список услуг.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Больше двух месяцев мы работали с управляющими организациями, с ресурсно-снабжающими организациями по правильности заполнения реквизитов, с муниципалитетами, потому что где-то у нас при непосредственном управлении муниципалитета они заполняют часть информации. Конечно, как только мы разворачиваем это приложение, то могут быть вопросы, может быть у вас не вся информация».

В региональном Министерстве ждут от пользователей приложения отклики и пожелания. Чтобы доработать программу и сделать её максимально функциональной.