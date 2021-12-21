Госжилинспекцию региона преобразуют в министерство

Это связано с объединением полномочий по осуществлению жилищного и строительного надзоров в единый исполнительный орган государственной власти Мурманской области.

Новое министерство будет контролировать деятельность управляющих организаций; вести надзор за региональными операторами, за соблюдением требований, установленных жилищным законодательством, деятельности в сфере управления многоквартирными домами; осуществлять региональный государственный строительный надзор.

Данные меры направлены на усиление контроля в жилищной и строительной сферах и оптимизации работы контролирующих ведомств.