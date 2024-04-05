Готовь сани летом, а дворовую территорию к паводку – зимой

Управляющие компании Мурманска начали готовиться к паводковому сезону.

Некоторые мурманские управляющие компании уже вовсю готовятся к паводковому сезону. Рабочие очищают и восстанавливают водоотводные лотки у домов, где существует риск подтопления.

Галина Сидорова, генеральный директор группы управляющих компаний «Севжилсервис»: «Работы по таким мероприятиям мы начинаем проводить ещё зимой. Это и вывоз снега их дворов, и рыхление его. А саму очистку водоотводящих лотков начали уже в марте».

Ливневки установлены в основном по периметру тех домов, которые расположены на местности с особенностями ландшафта. Например, на склонах сопок или же в самой низине, куда стекает талая вода.

Галина Сидорова, генеральный директор группы управляющих компаний «Севжилсервис»: «В первую очередь мы очищаем водоотводящие лотки. Проводим, так называемые мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод. Лотки, дренажную систему, дренажные колодцы, ливневые колодцы, чтобы паводковые воды уходили туда, куда им надо».

Пока зима из Заполярья уходить не собирается, однако, совсем скоро по улицам Мурманска потекут ручьи. Важно заранее подготовиться к таянию снега, минимизировать потоки и сделать всё необходимое, чтобы вода стекала не в подвалы жилых домов, а по стокам в канализацию.

Галина Сидорова, генеральный директор группы управляющих компаний «Севжилсервис»: «Есть места, из которых физически невозможно вывезти снег. Мы конечно рыхлим его, но при этом, вы должны понимать, что вывоз снега - дорогостоящее мероприятие и деньги собственников надо рационально использовать, в том числе, к примеру, вместо вывоза в тех местах, где снег и так уйдёт по лотку в дренажную систему».

А сэкономленные деньги можно направить, например, на ремонт подъездов.