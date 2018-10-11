Утвержден краткосрочный план капремонта на 2019 годРостехнадзор проверяет отопление в регионе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.18 19:30

«Готовь шутки летом» - мурманские КВНщики начали активно готовиться к полуфиналу

На какие темы шутят, почему не бояться затрагивать острые социальные вопросы и как живут вне сцены лучшие юмористы области?

Песни, пародии, и конечно, миниатюры на самые актуальные  темы. Юные мурманские КВНщики не боятся поднимать в своих выступлениях и острые социальные проблемы, по словам юмористов из команды «сверхразум» принимать то, что беспокоит и огорчает нужно обязательно с улыбкой.  

Арина Исраелян, участница команды «Сверхразум»: «На любые актуальные темы, которые сейчас происходят вокруг нас. - Пенсионная реформа, например? - Почему бы и нет, конечно же, если есть какая-то актуальная новость, почему бы над ней не пошутить и не обсмеять ее?».

На сцене они шутят и смеются, боль и трудности, переживания и страх- все это остается за кулисами. Перед зрителями - только юмор и актерская игра. На днях одному из участников команды пришлось экстренно делать операцию на ноге, но парень все равно готовится к предстоящей игре. Ребята товарища навещают и за его участие в полуфинале не беспокоятся, говорят, что КВНщики по-особому выздоравливают.

Арина Исраелян, участница команды «Сверхразум»: «КВНщики такие люди, которые смогут быстро перестроиться и быстро схватить все на лето, поэтому мы не переживаем».

Билеты на игру мурманской лиги раскупили за неделю. Принято считать, что полуфинал по-настоящему жаркое зрелище, ведь побороться за выход в главную игру сезона приедут команды не только из области, но и, например, Санкт-Петербурга. Меньше чем за месяц выступления будут отточены до совершенства, некоторые шутки, конечно, нуждаются в доработке. Помогают молодым юмористам наставники-редакторы, которые рассказывают, что преемственность поколений в заполярном клубе веселых и находчивых стала доброй традицией.

Алексей Шамов, редактор: «Мы не так давно сами играли в КВН и продолжаем играть за кулисами, скажем так, в качестве авторов. Ребята просто выходят на сцену и делают свои первые шаги, поэтому мы занимаемся, по сути, одним и тем же делом, и просто у нас чуть больше опыта. Поэтому работается крайне легко. Мы вместе с ними нарабатываем этот материал и те шутки, которые они пишут, мы пишем их порой вместе даже».

Мечта каждого молодого КВНщика-пробиться в высшую лигу и сыграть на сцене Центрального академического театра Российской армии в Москве. В эфире Первого канала со всех телевизоров страны уже шутили две мурманские команды «Сборная города Мурманска» и «Морская академия» И получилось, причем, весьма успешно. Сборная Мурманска во главе с Германом Ивановым трижды становилась финалистом Высшей Лиги.

Леонид Мостовой, директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи»: «Здесь также можно сказать, что вслед «Морской академии» у нас готовится несколько команд, и достаточно успешно выступают, в том числе и в центральных лигах, и могут пробиться. Давайте держать кулачки».

Выйти в полуфинал было трудно, но шести сильнейшим командам это удалось. 5 ноября мы увидим на сцене питерцев из «Овощного салата», «Сборную Снежногорска», мурманские – «Клуб одиноких сердец», «Сборную современной молодежи», «Сверхразум» и «Для Вас». Организаторы и редакторы рассказывают, что битва будет очень интересной и, конечно, смешной.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Лагова Анна Викторовна собственник
11.10.18 10:25
До сих пор нет отопления город Кандалакша улица Восточная дом 9 квартира 3. Поданы заявки № 666 от 2 октября в управляющую компанию номер телефона 88153392201 , № 766 от 10 окт 2018 в управл компан
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Татьяна
10.10.18 23:04
Тема актуальная, спасибо, что начали об этом говорить. Ролики про сплошную тоже нужны. Номера машин там хорошо видны. А есть ли реакция гаишников на такие нарушения? Все чаще приходится наблюдать, как
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА
Михаил
10.10.18 22:12
С каждым днем все больше и больше сюрпризов от Норебо. Не зря видимо ими вплотную занялись. Нет дыма без огня.
Комментарий к новости:«Норебо Холдинг» может потерять часть квот на вылов рыбы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиМорковь, яблоки и картофель - перечень овощей и фруктов, которые помогают северянам экономить-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 14 копеек-PRO ЭнергетикуМинистр энергетики России Александр Новак поручил включить в протокол всероссийского совещания вопрос о выделении средств на компенсацию выпадающих доходов регионов в связи с резким ростом цен на мазут-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 298 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика