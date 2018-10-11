«Готовь шутки летом» - мурманские КВНщики начали активно готовиться к полуфиналу

На какие темы шутят, почему не бояться затрагивать острые социальные вопросы и как живут вне сцены лучшие юмористы области?

Песни, пародии, и конечно, миниатюры на самые актуальные темы. Юные мурманские КВНщики не боятся поднимать в своих выступлениях и острые социальные проблемы, по словам юмористов из команды «сверхразум» принимать то, что беспокоит и огорчает нужно обязательно с улыбкой.

Арина Исраелян, участница команды «Сверхразум»: «На любые актуальные темы, которые сейчас происходят вокруг нас. - Пенсионная реформа, например? - Почему бы и нет, конечно же, если есть какая-то актуальная новость, почему бы над ней не пошутить и не обсмеять ее?».

На сцене они шутят и смеются, боль и трудности, переживания и страх- все это остается за кулисами. Перед зрителями - только юмор и актерская игра. На днях одному из участников команды пришлось экстренно делать операцию на ноге, но парень все равно готовится к предстоящей игре. Ребята товарища навещают и за его участие в полуфинале не беспокоятся, говорят, что КВНщики по-особому выздоравливают.

Арина Исраелян, участница команды «Сверхразум»: «КВНщики такие люди, которые смогут быстро перестроиться и быстро схватить все на лето, поэтому мы не переживаем».

Билеты на игру мурманской лиги раскупили за неделю. Принято считать, что полуфинал по-настоящему жаркое зрелище, ведь побороться за выход в главную игру сезона приедут команды не только из области, но и, например, Санкт-Петербурга. Меньше чем за месяц выступления будут отточены до совершенства, некоторые шутки, конечно, нуждаются в доработке. Помогают молодым юмористам наставники-редакторы, которые рассказывают, что преемственность поколений в заполярном клубе веселых и находчивых стала доброй традицией.

Алексей Шамов, редактор: «Мы не так давно сами играли в КВН и продолжаем играть за кулисами, скажем так, в качестве авторов. Ребята просто выходят на сцену и делают свои первые шаги, поэтому мы занимаемся, по сути, одним и тем же делом, и просто у нас чуть больше опыта. Поэтому работается крайне легко. Мы вместе с ними нарабатываем этот материал и те шутки, которые они пишут, мы пишем их порой вместе даже».

Мечта каждого молодого КВНщика-пробиться в высшую лигу и сыграть на сцене Центрального академического театра Российской армии в Москве. В эфире Первого канала со всех телевизоров страны уже шутили две мурманские команды «Сборная города Мурманска» и «Морская академия» И получилось, причем, весьма успешно. Сборная Мурманска во главе с Германом Ивановым трижды становилась финалистом Высшей Лиги.

Леонид Мостовой, директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи»: «Здесь также можно сказать, что вслед «Морской академии» у нас готовится несколько команд, и достаточно успешно выступают, в том числе и в центральных лигах, и могут пробиться. Давайте держать кулачки».

Выйти в полуфинал было трудно, но шести сильнейшим командам это удалось. 5 ноября мы увидим на сцене питерцев из «Овощного салата», «Сборную Снежногорска», мурманские – «Клуб одиноких сердец», «Сборную современной молодежи», «Сверхразум» и «Для Вас». Организаторы и редакторы рассказывают, что битва будет очень интересной и, конечно, смешной.