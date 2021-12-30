Готовим быстро и удивляем гостей в Новый год

До Нового года остались считанные дни, пора задумываться о том, чем угощать гостей.

Насколько бы сильно мы ни любили оливье и крабовый салат, рано или поздно приходит осознание: надоело, хочется чего-то нового, простого в приготовлении, но не менее вкусного!

Марина Шумилова, корреспондент «Арктик-ТВ», нам в этом поможет.

Когда Новый год на носу, а праздничный стол до сих пор не продуман – рано бить тревогу. Удивить гостей можно, не потратив много времени на утомительную готовку. Сегодня шеф-повар лофт-бара «Грабли» Екатерина Мыскова расскажет и покажет нам вариант лёгкого и вкусного блюда на новогодний стол.

Екатерина Мыскова, шеф-повар: «Здравствуйте. Сегодня мы приготовим филе трески. Я думаю, что это не займёт у нас много времени и получится вкусно».

Екатерина Мыскова – повар со стажем, в кухню влюбилась ещё в детстве, поэтому как никто другой знает, как вкусно, красиво и быстро накормить гостей. Блюдо, которое она предложила нам приготовить, поражает своей простотой – продукты для него найти совсем не сложно.

Морковь необходимо нарезать тонкими слайсами и обжарить на среднем огне с добавлением сливочного масла и сахара в течение 7-8 минут. Следите, чтобы кусочки морковки не были слишком толстыми – в таком случае они могут не прожариться.

Екатерина Мыскова, шеф-повар: «За сколько можно приготовить эту рыбку, успеет ли хозяйка сделать это, чтобы не заморачиваться перед новогодней ночью? Я думаю, что очень быстро, минут за 30 можно всё приготовить к праздничному столу».

Некоторые хозяйки считают, что украшение новогодних блюд – это лишняя трата времени, однако, красиво оформленная закуска радует глаз и вызывает аппетит уже своим видом.

Для украшения нашего блюда необходимо аккуратно свернуть в розочку остывшую карамелизированную морковку.

Акценты в блюде помогут расставить также ягоды брусники, розмарин, морская соль и перец.

Благодаря этому рецепту рыба получается очень нежной и сочной, а кляр невероятно хрустящим. Карамелизованная морковка играет тоже не последнюю роль – она добавляет блюду пикантности. Уверяем, ваши гости не останутся равнодушными, а тем более голодными.