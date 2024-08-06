Более 60 мероприятий пройдут в Мурманской области ко Дню физкультурникаГубернатор Андрей Чибис сообщил о запуске единой региональной линии по ЖКХ в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.24 19:30

Готовим МКД летом, чтобы не мерзнуть зимой

Летний период – это не только пора отпусков, но и время для ремонтов и благоустройства жилого фонда города. Работа кипит и в самом северном районе Мурманска – микрорайоне Росляково.

Татьяна Коваленко, специалист по работе с населением управляющей компании «Сияние», Росляково: «Идёт промывка и опрессовка систем отопления. Это в итоге позволяет нам при максимальном давлении проверить, как работает система, чтобы зимой избежать последствий прорывов».

Летом такие проверки выполняют во всех домах. Управляющая компания старается предупреждать возможные аварии и устранять неисправности системы ещё до начала отопительного сезона.

Это лето выдалось аномально жарким. Однако холода на Север могут прийти неожиданно. К переменчивости погоды коммунальщики привыкли, поэтому к подключению отопления многие из домов уже готовы.

Татьяна Коваленко, специалист по работе с населением управляющей компании «Сияние» Росляково: «Согласно нормативным актам, отопление подключается, когда температура воздуха сохраняется не больше 8 градусов в течение пяти дней. А затем администрация принимает решение о начале отопительного сезона».

Помимо подготовки к отопительному сезону занимаются здесь и устранением внешних и внутренних недостатков домов. Заменяют не только старые трубы в подвалах, обновляют подъезды и фасады, где это необходимо.

Татьяна Коваленко, специалист по работе с населением управляющей компании «Сияние» Росляково: «Наша управляющая компания летом занимается работами на кровле, заделываем межпанельные швы и занимаемся активно благоустройством».

Ремонт в доме №1 на улице Советской находится на финишной прямой. В подъездах покрашены стены и побелены потолки. После установки новых пластиковых окон здесь произведут уборку и сдадут работу жильцам. Также управляющая компания занимается благоустройством придомовой территории: у подъездов установлены новые лавочки и урны. В планах - смонтировать новое освещение.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа. (12+)22:00«Жила-была одна баба». Художественный фильм (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Экономист Подольская: средняя пенсия в РФ на 1 апреля составляла 20941 рубль-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 22 копейки, евро теряет 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 августа-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика