Готовим МКД летом, чтобы не мерзнуть зимой

Летний период – это не только пора отпусков, но и время для ремонтов и благоустройства жилого фонда города. Работа кипит и в самом северном районе Мурманска – микрорайоне Росляково.

Татьяна Коваленко, специалист по работе с населением управляющей компании «Сияние», Росляково: «Идёт промывка и опрессовка систем отопления. Это в итоге позволяет нам при максимальном давлении проверить, как работает система, чтобы зимой избежать последствий прорывов».

Летом такие проверки выполняют во всех домах. Управляющая компания старается предупреждать возможные аварии и устранять неисправности системы ещё до начала отопительного сезона.

Это лето выдалось аномально жарким. Однако холода на Север могут прийти неожиданно. К переменчивости погоды коммунальщики привыкли, поэтому к подключению отопления многие из домов уже готовы.

Татьяна Коваленко, специалист по работе с населением управляющей компании «Сияние» Росляково: «Согласно нормативным актам, отопление подключается, когда температура воздуха сохраняется не больше 8 градусов в течение пяти дней. А затем администрация принимает решение о начале отопительного сезона».

Помимо подготовки к отопительному сезону занимаются здесь и устранением внешних и внутренних недостатков домов. Заменяют не только старые трубы в подвалах, обновляют подъезды и фасады, где это необходимо.

Татьяна Коваленко, специалист по работе с населением управляющей компании «Сияние» Росляково: «Наша управляющая компания летом занимается работами на кровле, заделываем межпанельные швы и занимаемся активно благоустройством».

Ремонт в доме №1 на улице Советской находится на финишной прямой. В подъездах покрашены стены и побелены потолки. После установки новых пластиковых окон здесь произведут уборку и сдадут работу жильцам. Также управляющая компания занимается благоустройством придомовой территории: у подъездов установлены новые лавочки и урны. В планах - смонтировать новое освещение.