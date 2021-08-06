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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.21 19:30

Готовим ножи! Сезон бахчевых объявляется открытым!

Сладкие арбузы и ароматные дыни - настоящие символы лета. Вернувшаяся в регион тёплая погода благоволит покупке сочных лакомств. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на одном из бахчевых развалов и узнала, как выбрать самую сладкую красную ягоду.

Когда мы вспоминаем о хорошем отпуске? Первый образ, который приходит в голову, - пляж, солнечное небо и сочный ломтик арбуза. Выбрать правильно это лакомство не так-то просто. Мы отправились на один из бахчевых развалов Мурманска, чтобы эксперты помогли нам в выборе сладкой ягоды.

Существует расхожее мнение, что ярко-красная мякоть и засохший хвостик – признаки зрелости. Как оказалось, это совсем не так. Да, и в похлопываниях по арбузу также есть свои тонкости.

Роман Пухкан, предприниматель: «Люди подходят и стучат, говорят, что, если глухой звук, то он считается спелым, звонкий звук – это, значит, начинает сахарится, арбуз переспелый».

Дегустацию мы начали с классических сортов арбуза, знакомых каждому с детства. Сейчас селекционеры пошли дальше и теперь каждый может попробовать необычные полосатые ягоды: с мини-семечками, манговые ярко-оранжевые и даже жёлтые. Глаза просто разбегаются и хочется непременно попробовать каждый.

Виктор Левченко, предприниматель: «Выраженное послевкусие мёда, сахарозы больше и никаких примесей здесь нет».

С арбузами соседствуют дыни. По словам предпринимателя Виктора Левченко, набраться максимальной сладости они смогут только к следующей неделе. Из необычного - рождественский сорт из Краснодарского края. Говорят, что на севере он впервые.

Виктор Левченко, предприниматель: «Это дыня Санта Клауса, она может храниться до Рождества. Это январь-февраль нового года».

Помните, не стоит есть арбуз или дыню, если они имеют кислый запах. Разрезанный плод храните в холодильнике и постарайтесь съесть в течение максимум двух дней. Тогда бахчевые подарят вам не только сладость, но и не омрачаемую радость и летнее настроение.

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