Готовим сани летом!

Сегодня Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, на примере одного теплоэнергопредприятия проинспектировала ход подготовки к новому отопительному сезону.

К началу холодов необходимые запасы топлива будут созданы, отрапортовали ресурсники. Уже сегодня резервуары «Мурманэнергосбыта» отапливающего 80% жилья северян заполнены более чем наполовину.

Сегодня под крылом МЭС находится 44 котельные. И все они отработали предыдущий отопительный сезон безаварийно. Это главное требование, которое предъявляют региональные власти к ресурсникам.

- Какие бы проблемы не возникали, батареи в квартирах северян должны быть тёплыми, - определяет задачу Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

«Северная» - старейшая мазутная котельная в Мурманске. Она была построена больше полувека назад. Это не только источник теплоснабжения для жилфонда Ленинского округа, но и пункт сбора топлива для других котельных. Здесь располагаются насосная станция, эстакада слива на восемь железнодорожных цистерн и резервуарный парк, где можно аккумулировать топливо. Поэтому главный вопрос, который интересует губернатора, удалось ли ресурсникам создать за летние месяцы необходимый запас топлива.

- Топлива в августе будет куплено 30,5 тысячи тонн, в сентябре - ещё 41 тысяча, - говорит Александр Филиппов, генеральный директор «Мурманэнергосбыта». – Этого количества даже с текущим расходом позволит работать до 1 октября.

Внимание главы региона к «Мурманэнергосбыту» повышенное - это областное предприятие отвечает за теплоснабжение в домах северян от Териберки до Белого моря и от Кандалакши до Видяево. За шесть лет компания приросла несколькими десятками котельных. В новом отопительном сезоне в штат «МЭСа» перейдет персонал Североморских теплосетей, новая запись в трудовых книжках проявится у сотрудников котельных из Видяево и Заозёрска. - Проблем я никаких не вижу, люди не заметят перехода в «МЭС», - заверил губернатора генеральный директор «Мурманэнергосбыта».

Экспансия «МЭС» в городах и селах региона – это вынужденная мера. Энергетикам пришлось забрать котельную у Минобороны, подставить плечо муниципальному предприятию-банкроту, не смотря на долги, которые имеют потребители перед ресурсниками.