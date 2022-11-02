Готовимся к «Большому этнографическому диктанту 2022» вместе с Риммой Николаевой и Ольгой Люткевич

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» в 2022 году состоится в седьмой раз. Проведение акции приурочено к государственному празднику - Дню народного единства.

Пройдёт мероприятие в нашей области с 3 по 8 ноября. Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя: 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников; 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Время прохождения диктанта – 45 минут.

В этом году у участников сохраняется возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

Сколько вопросов будет в этом году? Чем отличается диктант от прошлых лет? Что ждёт победителей? Ответы на эти и другие вопросы по этой теме сегодня дают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Римма Николаева, региональный координатор Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», и Ольга Люткевич, координатор проекта «Дом дружбы».