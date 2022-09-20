Готовимся к Литературному диктанту

29 сентября состоится Литературный диктант – событие, организованное коллективом Мурманской областной научной библиотеки и объединяющее всех любителей и профессионалов в области русской литературы.

К акции уже присоединилось более 1000 площадок из 20 стран мира – Австрии, Германии, Сербии, республик Кипр, Польша, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Армения, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Приднестровской Молдавской Республики.

Цель акции – привлечь внимание общества к проблеме литературной грамотности, а также дать возможность всем желающим получить независимую оценку их знаний в области русской литературы.

Проверить свои знания и попробовать силы в диктанте может любой знаток творчества отечественных писателей старше 14 лет. На сайте акции можно найти вопросы прошлогоднего диктанта для подготовки и самопроверки, а ещё – увидеть все очные площадки и выбрать наиболее удобный вариант написания тестирования.

Напомним, что Литературный диктант впервые областная научная библиотека организовала в 2021 году. Тогда инициативу поддержало 132 организации из 42 двух регионов страны и ближнего зарубежья, а число участников перевалило за 3500 человек. Литературный диктант принёс Кольскому Заполярью победу в конкурсе «Самый читающий регион».