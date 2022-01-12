Готовимся к «неблагоприятному сценарию»

113 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+57), Североморске (+13) и Кандалакшском районе (+11).

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», судя по имеющимся данным, эффективно работает против «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в среду на совещании с кабмином, сообщает ТАСС. Во всяком случае, продолжил глава государства, нейтрализация вируса вакциной очевидна.

Тем не менее правительство России отрабатывает дополнительные меры на случай, если ситуация с коронавирусом в стране будет развиваться по неблагоприятному сценарию, и представит их к концу недели. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что данные меры будут применяться только в случае, если в России будет развиваться «неблагоприятный сценарий» ситуации с ковидом.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Новый вариант вируса выявлен уже более чем в 100 странах, в России на данный момент зафиксировано 698 случаев заражения им. Специалисты полагают, что омикрон-штамм может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее других и содержит множество мутаций.