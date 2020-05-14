День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.05.20 19:30
Готовимся к пожароопасному сезону
Как бы странно это ни звучало, учитывая мокрый снег, ветер и низкие по меркам весны температуры, с 15 мая в лесах Мурманской области начинается пожароопасный сезон.
Когда придёт потепления, а выпавшие осадки рано или поздно растают, поклонников отдыха на природе просят быть особенно внимательными. Ведь причиной лесного пожара могут стать и оставленный костёр, и небрежно брошенная не затушенная сигарета. Огонь, начавшийся в лесах, может с лёгкостью перекинуться и на ближайшие населенные пункты. Размах трагедии предугадать невозможно.
Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, звоните в Единую службу спасения по телефону «01», а с мобильных – 112.
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